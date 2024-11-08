Mobil oyun düşüyor, PC yükseliyor

PC oyunu satışları ekim ayında da yükselişini sürdürdü
Ekim ayı oyun pazarına ilişkin rapor yayınlandı. Yılın 10. ayında mobil oyun satışlarındaki azalmanın devam ettiği ve PC ve Konsol oyunlarındaki satışın yükselişte olduğunu bildirildi
Oyun dünyası gelişimini sürdürürken, Türkiye'deki bilgisayar oyun satışlarının yükselişinin ekim ayında sürdüğü görüldü. Buna karşın mobil oyun satışlarında ise ciddi bir kayıp ortaya çıktı. Oyunfor'un yayınladığı sektör raporuna göre, PC oyunlarının taşıdığı 2024 yılı Ekim ayında oyun satışları yüzde 3 oranında bir artış gösterdi.
Bu artış özellikle PC ve konsol oyunlarında belirgin olurken, mobil oyunlar önceki aylara kıyasla düşüş yaşadı. Bu artışın ardındaki nedenler arasında popüler oyunların yeni sürümlerinin çıkışı, ara tatil sezonuna hazırlık ve büyük çaplı oyun etkinliklerinin etkisinin yer aldığı söylenebilir. Konsol ve PC oyunlarının yüksek satış performansı, güçlü içerik güncellemeleri ve geniş çaplı pazarlama kampanyaları gibi faktörler de satışı artıran etkenler arasında yer alıyor.
YÜZDE 33 KADINLAR TARAFINDAN ALINDI
Ekim ayında toplam alışverişlerin %33’ü kadınlar tarafından yapıldı. Bu oran, kadın oyuncu kitlesinin önemli bir paya sahip olduğunu ve oyun pazarındaki etkilerinin giderek arttığını göstermekte. En çok alışveriş yapan yaş aralığı %50 oranla 21-30 yaş arasında olurken, 30 yaş üstü grup %46’lık bir orana sahipti. Genç kullanıcılar (18-21 yaş) ise %4 ile daha düşük bir paya sahip oldu.
MOBİL OYUNLAR DÜŞÜŞTE!
En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun