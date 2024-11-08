Mobil oyun düşüyor, PC yükseliyor

Oyun dünyası gelişimini sürdürürken, Türkiye'deki bilgisayar oyun satışlarının yükselişinin ekim ayında sürdüğü görüldü. Buna karşın mobil oyun satışlarında ise ciddi bir kayıp ortaya çıktı. Oyunfor'un yayınladığı sektör raporuna göre, PC oyunlarının taşıdığı 2024 yılı Ekim ayında oyun satışları yüzde 3 oranında bir artış gösterdi.

Bu artış özellikle PC ve konsol oyunlarında belirgin olurken, mobil oyunlar önceki aylara kıyasla düşüş yaşadı. Bu artışın ardındaki nedenler arasında popüler oyunların yeni sürümlerinin çıkışı, ara tatil sezonuna hazırlık ve büyük çaplı oyun etkinliklerinin etkisinin yer aldığı söylenebilir. Konsol ve PC oyunlarının yüksek satış performansı, güçlü içerik güncellemeleri ve geniş çaplı pazarlama kampanyaları gibi faktörler de satışı artıran etkenler arasında yer alıyor.