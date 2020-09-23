Mobilya ihracatı 2 milyar doları aştı

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Pandemi döneminde cerrahi mobilyaya talep arttı. Mobilya sektöründe pandemi döneminde, tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde kullanılan mobilyaların ihracatı yüzde 86’lık artışla 32 milyon dolardan, 60 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre, Türk mobilya sektörü 2020 yılının ocak-ağustos döneminde 2 milyar 94 milyon dolarlık ihracata imza attı. Pandemi nedeniyle Türkiye’nin ihracatı yüzde 12,6 azaldığı süreçte mobilya sektörünün ihracatındaki gerileme yüzde 5 seviyesinde tutundu.

"TÜRKİYE MOBİLYA İHRACATINDA 8. SIRAYA YÜKSELDİ"



Mobilya sektörünün her yıl ihracatını arttırdığını, 2019 yılı sonunda 3,5 milyar doları aştığını ve dış ticaret fazlası veren çok az sayıdaki sanayi sektörlerinden biri olduğuna işaret eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, haziran-temmuz-ağustos aylarında gerçekleştirdiği atakla Ege Bölgesinden yapılan mobilya ihracatının 2019 yılıyla başa baş seviyeye geldiğini, Türkiye genelinde de mobilya sektörünün 2020 yılının son 4 aylık döneminde yapacağı atakla ihracatta artıya geçmesini beklediklerini kaydetti.

Türkiye’nin küresel mobilya ihracatında 2019 yılında 6 sıra yükselerek dünya sekizincisi konumuna geldiğine işaret eden Yağcı, Türk mobilya sektörünün; İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda’yı geride bıraktığını, mobilya ihracatında ilk 5 ülke arasında yer alma hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi

KATMA DEĞERLİ ÜRÜN İHRACATINA TEŞEKKÜR

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği üyesi mobilya ihracatçısı firmaları ziyaret eden Yağcı, “2020 yılının ilk sekiz aylık döneminde Ege Bölgesinden yapılan mobilya ihracatında 2019 yılı rakamlarını yakaladık ve 103 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Türkiye’nin ortalama mobilya ihraç fiyatı 2,64 USD/Kg iken, Ege Bölgesi’nde bu rakam 3,09 USD/Kg oldu. Egeli mobilya ihracatçılarımız daha katma değerli ürün ihraç etmeyi başardı. Bu başarıda büyük katkısı olan üyelerimize teşekkür turuna çıktık” diye konuştu.

“EGE BÖLGESİ'NDEN KATMA DEĞERLİ MOBİLYA İHRACATINI ARTTIRACAĞIZ"

Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatının daha katma değerli olması için Ezberbozan isimli bir tasarım yarışması düzenleyecekleri bilgisini veren Başkan Yağcı, Ezberbozan Tasarım Yarışmasında; mobilya, tekstil ve doğal taş kullanımını birlikte arttıracak, Fütürist Çalışma Alanı Mobilyaları Tasarımına ağırlık vereceklerini, yarışma ile ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Aynı sektördeki firmaların birlikte kümelenerek yetkinliklerini arttırdıkları, ortak pazarlama yaptıkları Ticaret Bakanlığınca desteklenen Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Projesi için pandemi öncesinde çalışma başlattıklarına değinen Yağcı, “URGE Projemize başvuran 33 firmamızla pandemi sonrasında çalışmalarımıza tekrar başladık. Yeni dönemde URGE Projesini hayata geçirerek, Ege Bölgesi’nden daha katma değerli mobilya ihracatını arttıracağız” diyerek sözlerini noktaladı.

CERRAHİ MOBİLYA İHRACATI PANDEMİYLE ARTTI

Pandemi nedeniyle 2020 yılının 8 aylık döneminde, Türkiye’nin mobilya ihracatı yüzde 5 azalmakla birlikte, cerrahi mobilya ihracatı yüzde 86’lık sıçramayla 32,4 milyon dolardan, 60,3 milyon dolara yükseldi. Prefabrik yapılar kalemindeki ihracat ise; yüzde 30’luk artışla 155 milyon 170 bin dolara çıktı.

Türkiye’nin mobilya ihracatında ilk üç ülke Irak, Almanya ve Suudi Arabistan oldu. Türkiye, Irak’a 293 milyon 259 bin dolarlık mobilya ihraç ederken, Almanya 156 milyon 838 bin dolarlık Türk mobilyası tercih etti. Suudi Arabistan’a ise 140 milyon 485 bin dolarlık mobilya gönderildi.

Ege Bölgesinden en fazla ihracat yapılan ülke ise; 9 milyon 332 bin dolarlık tutarla Almanya olurken, Hollanda 9 milyon 140 bin dolarlık tutarla zirve ortağı oldu. İsrail, 6 milyon 272 bin dolarlık Türk mobilyası talep etti.