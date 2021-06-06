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Mobilyacıların hedefi ABD'ye 3 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada mayıs ihracatını yüzde 48'in üzerinde artırdıklarını belirterek, bu artışın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini söyledi. Güleç, "ABD'ye ihracatta çok hızlı büyüyoruz. İhracat rakamımız 5 ayda yüzde 50'nin üzerinde artışla gidiyor. Hedefimiz ABD pazarına en kısa sürede 1 milyar dolar ihracat yapmak. 2023'te ise bunu 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakam bizim için çok önemli. Bunu besleyecek başka faktörlerimiz var. Lojistik merkezleri ve Türkiye mobilyasının tanıtımıyla ilgili kampanyalar oluşturup 3 milyar dolar hedefine ulaşacağız." şeklinde konuştu

Mobilyacılar ABD'yi gözüne kestirdi
AA

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada mayıs ihracatını yüzde 48'in üzerinde artırdıklarını belirterek, bu artışın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini söyledi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı da olan Güleç, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim tesisinde AA muhabirine, mobilya sektörünün katma değer oluşturarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağladığını aktardı.

"Türk mobilyası" algısının dünyada çok iyi noktalara taşındığına işaret eden Güleç, ihracat rakamlarının da bunu desteklediğini dile getirdi.

Güleç, 2021'in ilk 5 aylık sürecinde mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatının yüzde 28'lik artışla 2,6 milyar seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Mobilyada mayıs ihracatımızı yüzde 48'in üzerinde artırdık. 5 aylık ihracat rakamlarına baktığımızda mobilyada 1,6 milyar doları şimdiden aştık. İnanıyorum ki aşılama çalışmalarının ardından bizim için gelecek çok daha parlak ve ümit verici olacak. Türkiye'nin genel ihracatı ve mobilya dış satımı anlamında parlak günler göreceğiz." ifadelerini kullandı.

HEDEF DÜNYADA İLK 5

Türk mobilya sektörünün 200 ülkeye ihracat yaptığına dikkati çeken Güleç, şunları kaydetti:

"ABD'ye ihracatta çok hızlı büyüyoruz. İhracat rakamımız 5 ayda yüzde 50'nin üzerinde artışla gidiyor. Hedefimiz ABD pazarına en kısa sürede 1 milyar dolar ihracat yapmak. 2023'te ise bunu 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakam bizim için çok önemli. Bunu besleyecek başka faktörlerimiz var. Lojistik merkezleri ve Türkiye mobilyasının tanıtımıyla ilgili kampanyalar oluşturup 3 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Avrupa'da ise Almanya ve Hollanda'da hızlı büyüme sergiliyoruz. Klasik pazarlarımız olan Orta Doğu pazarlarında büyümemiz devam ediyor. 'Bu mal Türkiye'den geldi' dediğimizde diğer ürünlerin de önünü açıyoruz. Çünkü yaşam alanlarını güzelleştiriyoruz. Son 20 yılda Türkiye mobilyası kalitesiyle, tasarımıyla kendinden söz ettirdi."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra da bu ihracat hızının devam ettiğini anlatan Güleç, "2019 yılında dünya mobilya sektöründe ihracatını en çok artıran ülke unvanını elde etmiştik. Bu rakamla beraber dünya 8'incisi olmuştuk. Hedefimiz dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında olmak. Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

Güleç, dünyanın ciddi bir değişim ve dönüşümden geçtiğini belirterek, her ülkenin dünya ticaretinden pay almak istediğini ifade etti.

Türkiye'nin hedefinin de aynı olduğunu dile getiren Güleç, mobilya sektörü olarak buna katkı verdiklerini bildirdi.

Güleç, "Mobilya sektörü olarak 2007 yılında dünya ticaret pastasından yüzde 1 pay alırken 2019'da bunu yüzde 2'ye çıkardık. 2 kat artırmak kolay değil. Hedefimiz mobilyada dünya ticaret pastasının yüzde 5'ine hakim olmak. Önümüzde yeni bir dönem var. Pazarlar dönüşüyor ve genişliyor. Dijitalleşelim ve dijital dönüşümümüzü çok sağlamlaştıralım. Bunu hayat tarzı olarak benimseyelim. Biz dijitalleştikçe e-ticaretle ihracat rakamlarımız 3'e, 5'e katlanacaktır." diye konuştu.

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