Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam

Mobilyacılar "yeni pazarlar" için destek bekliyor

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sektöründe yeni pazarlar bulunabilmesi için hükümetin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te 10 milyar dolar ihracatla dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay almayı amaçlıyoruz. Bu hedefin yakalanabilmesi için belirli ülkeler ve bölgeler seçilerek, başkentlerinde büyük 'Türk Mobilyası Showroomları' açılmasını öneriyoruz." dedi

Mobilya sektörü

Taklacı, mobilya sektörünün sorunlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'de mobilyanın beşiği haline gelen Siteler'in, genellikle küçük atölyelerden oluştuğunu anlatan Taklacı, bölgede 20 binden fazla esnaf ve sanatkarın faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Siteler esnaf ve sanatkarlarının çoğunun, hala geleneksel yöntemler ve el işçiliği mobilya ürettiğine işaret eden Taklacı, tasarımı, kalitesi ve kilogram başına kar miktarıyla uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek konumda olduğunu söyledi.

Taklacı, ülke genelinde mobilya üretiminin yüzde 90'dan fazlasının yerli olduğuna dikkati çekerek, "Sunta ve MDF gibi ürünlerin üretiminde kullanılan kimyasal, bazı kumaş çeşitleri, sünger ve boyalar dışında tamamı yerli üretim olan mobilya sektörümüzde, petrokimyanın desteklenmesiyle üretimin tamamı çok hızlı şekilde yüzde 100 yerli de olabilir ama üretimde yüzde 90 yerlilik oranına rağmen Türk mobilyası komşu ülkelerin sınırlarını geçemedi." diye konuştu.

"MOBİLYA ÜRETİMİ SON 10 YILDA 2 KATTAN FAZLA ARTTI"

Yüzde 100 yerli mobilya üretimi için sektörün teşviklerle desteklenmesinin yanında, ihracat için yeni pazarlar da yaratılması gerektiğinin de altını çizen Taklacı, Türkiye'de mobilya üretiminin 10 yılda 2 kattan fazla arttığını ve ülke üretiminin iç pazardaki talebe fazla geldiğini kaydetti.

Taklacı, geleneksel yöntemlerle çalışan, atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin çoğunluğu oluşturduğu mobilya sektöründe, tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yeterince gerçekleştirilemediğine değinerek, mobilya esnaf ve sanatkarının bu noktada yeni pazarlar bulunabilmesi için hükümetin desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Mobilya sektörüne yeni pazarlar oluşturulmasıyla iç pazarda müşterisi olmayan ürünlerin de satılacağını belirten Taklacı, böylece sektörün dış pazarlarda da kendini gösterebileceğine ve ülke ihracat gelirlerinin artacağını söyledi.

"HEDEF: DÜNYA TİCARETİNDEN YÜZDE 1,5 PAY ALMAK"

Türk mobilya sektörü olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te, dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerini vurgulayan Taklacı, "Mobilya sektörü 2000 yılında 180 milyon dolar olan ihracatını, bugün 3,2 milyar dolara taşıdı. 2023'te ise 10 milyar dolar ihracatla, dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay almayı amaçlıyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Bu hedeflerin yakalanabilmesi için belirli ülkeler ve bölgeler seçilerek, başkentlerinde büyük 'Türk Mobilyası Showroomları' açılmasını öneriyoruz. Kamu eliyle yapılacak yatırım neticesinde, üreticilerimiz tek elden yönetilebilecek, pazarlama sorunlarıyla karşılaşmayacak ve 'Türk Mobilyası' markasıyla tek çatı altında toplanabilecekler. 'Türk Mobilyası' markasıyla esnaf ve sanatkarlar dil, pazarlama ve lojistik gibi sorunlar yaşamadan ihracat yaparak dünyaya açılabilecekler." ifadesini kullandı.

Taklacı, bu yolla Türk mobilya sektörünün markalaşırken aynı zamanda kurumsal bir yapıya da kavuşacağını söyledi. Üreticinin, yurt dışı pazar ihtiyaç analizlerine göre talebe göre tasarım ve imalat yapacağını anlatan Taklacı, söz konusu ürünlerin hedef pazarlarda tanıtımı ve satışıyla, mobilya lojistik ağının da kurulmuş olacağını ve bu yöntemle de Türk mobilyasının zirveye oturacağını kaydetti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! 178 yıllık Thomas Cook iflas etti! - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAM178 yıllık dünya devi iflas etti!
'Emisyon düzenlemesiyle fiyatlar 3-5 bin TL artacak'
İŞ-YAŞAM'6-8 ayımız uykusuz gecelerle geçecek'
Son dakika! Çin'e süt ihracatı için yeni adım
İŞ-YAŞAMBakan Pakdemirli'den flaş süt açıklaması
Ankara-Sivas YHT'de yüzde 95 gerçekleşme
İŞ-YAŞAMBakan Duyurdu! 12 saatlik yol 2 saate düşecek
Seyahat şirketi Thomas Cook iflasa gidiyor
İŞ-YAŞAMDünyanın en eski seyahat firması iflasa gidiyor
İstanbul havalimanları yazın 28 milyon yolcuyu misafir etti
İŞ-YAŞAMİstanbul havalimanları'ndan 3 ayda 28 milyon yolcu
Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek
İŞ-YAŞAMHazine arazileri kiraya veriliyor
İş uyuşmazlıklarında 10 başvurudan 6'sı arabulucuyla çözüldü
İŞ-YAŞAMArabuluculukta 10 başvurudan 6'sı çözüldü
Kandıra Gıda İhtisas OSB binlerce kişiye ekmek kapısı olacak
İŞ-YAŞAMBinlerce kişiye ekmek kapısı olacak
Türkiye'nin elektrikli bisiklet ihracatı hızla yükseliyor
İŞ-YAŞAMBisiklet ihracatı 'elektrikleniyor'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X