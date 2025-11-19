Moby İstanbul'a geliyor!

Habertürk
        20 milyondan fazla albüm satışıyla dünya çapında iz bırakan, şarkıları sayısız film ve reklamda soundtrack olarak kullanılan ve ülkemizde de hayranları bulunan Moby, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında 29 Haziran 2026'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Giriş: 19.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:49
        “Porcelain”, “Extreme Ways”, “Natural Blues” ve “Why Does My Heart Feel So Bad?” gibi daha birçok hitleriyle elektronik müziğin en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilen Moby, 29 Haziran’da PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

        1965 yılında New York’ta doğan Richard Melville Hall, babasının kendisine taktığı “Moby” lakabıyla müzik eğitimine dokuz yaşında klasik müzik ve teoriyle başladı. Sanatçı, 80’lerin başında New York’un punk sahnesinde olgunlaştı ve 1991’de yayımladığı Go teklisi Rolling Stone dergisi tarafından tüm zamanların en iyi kayıtları arasında gösterildi.

        O günden bu yana yayımladığı albümlerle 20 milyonun üzerinde satışa ulaşan Moby, PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında elektronik müzikte ruhsal ve duygusal derinliği yeniden tanımladığı özel performansıyla Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak.

        Kendi üretimlerinin yanı sıra David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys ve Daft Punk gibi sanatçılarla yaptığı prodüksiyon ve remix çalışmalarıyla dikkat çeken, aynı zamanda The Humane Society, ACLU ve The Institute for Music and Neurologic Function gibi birçok sivil toplum kuruluşuna verdiği destekle tanınan ve film ve belgesel alanında da üretimlerine devam eden sanatçı, kendi yapım şirketi Little Walnut aracılığıyla Moby Doc ve Punk Rock Vegan Movie gibi ödüllü projelere de imza attı.

        %100 Müzik katkılarıyla gerçekleştirilecek PSM Loves Summer by %100 Müzik: Moby etkinliğinin biletleri 19 Kasım Perşembe günü saat 15.00’te passo.com.tr’de satışa çıkacak.

