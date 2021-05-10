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18 yaş altı da BES teşviğinden faydalanacak

Bir süredir ekonomi yönetiminin gündeminde olan 18 yaş altı genç ve çocukların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Eğer teklif yasalaşırsa böylece çocukları adına birikim yapmak isteyen ebeveynlere çocuk adına BES hesabı açma imkanı sağlanmış olacak. Çocukların her 100 liralık birikimine devlet de 25 lira verecek. Şimdiye kadar olduğu gibi çocuklardan da 10 yıl ve 56 yaşı dolduranlar devlet katkısının tümünü almaya hak kazanacak. Sadece 10 yıl birikim yapanlar katkının yüzde 60'ını alabilecek. 3 yılını tamamlayanlar teşvik tutarının yüzde 15, altı yılı tamamlayanlar yüzde 35'ini almaya hak kazanacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifi ile 18 yaş altı çocuklar Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alındı. Böylece çocukları adına birikim yapmak isteyen ebeveynler çocuk adına hesap açabilecek ve 18 yaş altı çocuk adına açılan bu hesapta yapılan birikimler için devlet yüzde 25 teşvik sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nde de 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edileceği açıklanmıştı. Çocukların her 100 liralık birikimine devlet de 25 lira verecek. Şimdiye kadar olduğu gibi çocuklardan da 10 yıl ve 56 yaşı dolduranlar devlet katkısının tümünü almaya hak kazanacak. Sadece 10 yıl birikim yapanlar katkının yüzde 60'ını alabilecek. 3 yılını tamamlayanlar teşvik tutarının yüzde 15, altı yılı tamamlayanlar yüzde 35'ini almaya hak kazanacak.

SANDIKLAR DA BES'E AKTARILACAK

Teklif ile ayrıca özellikle aktüeryal olarak sürdürülemez duruma düştüğü için üyelerinin gelecekteki yükümlülüklerini karşılayamama riski bulunan dernek ve vakıf sandıklarının BES'e aktarılmasına izin verilerek üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanıyor. Böylece bu sadıklardaki birikimlerin profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilmesinin de sağlanması gözetiliyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin reformun hayata geçirilmesi sonucu 100 milyar liralık bir potansiyele daha kavuşacağını belirtmiş, ayrıca sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulmasının başta sistemden emekli olacaklara düzenli emekli aylığı ödemek olmak üzere vatandaşlara daha iyi hizmet sunmanın önünü açacağını ifade etmişti.

30 MİLYAR LİRALIK FON EKLENECEK

Türkiye'de 18 yaş altı 23 milyon civarında nüfus bulunuyor. İlk etepta bu nüfusun yüzde 10-15'inin sisteme katılacağının hesaplandığını dile getiren TSB Başkanı Atilla Benli daha önce verdiği röportajda "2.5-3 milyondan hesaplasak 5 ile 10 yılda 30 milyarlık bir tutarın birikime dönüşme imkanı var. Yine BES'in dışında kalmış vakıf ve dernek sandıklarının da BES'e transferi için yol açılıyor. Orada da yaklaşık 50 milyar liralık bir potansiyel var. İlk etapta 10 milyar fon girişi bekliyoruz. Şimdi sektördeki şirketlerimiz her iki konuda çalışmalarını yapacak, ürünlerini hazırlayacak ve bu potansiyelin sektöre kazandırılmasını sağlayacak" dedi.

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