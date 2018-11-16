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Haberde sarı-kırmızılıların İtalyan santrfor için son birkaç saatte temas kurduğu kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına, teknik direktör Inzaghi'nin de izin vereceği ifade edildi. Roma ve Milan gibi devlerde de forma giyen Destro, 8 kez İtalya Milli Takımı'nda oynadı ve 1 gol kaydetti.