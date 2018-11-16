Liglere verilen milli arayla birlikte, Galatasaray’ın transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-Kırmızılılar, kadroya 2 forvet birden takviye etmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim’in listesi doğrultusunda temaslara geçen yönetimin ilk hedefi Modeste.
2. Başkan Abdurrahim Albayrak, transferin son günlerinde alamadıkları Modeste için, Çin kulübü Quanjian’dan sert bir mesaj aldıklarını açıklamıştı. 25 milyon Euro gibi bir tazminatla karşılaşmak istemeyen Sarı- Kırmızılılar, bu kez işi sağlam tutacak.
Yönetimin, birkaç gün içinde Quanjian kulübüyle temasa geçerek Modeste’nin bonservis durumu hakkında bilgi isteyeceği öğrenildi. 30 yaşındaki Fransız golcüyü ikna eden Galatasaray cephesi, Çin kulübünün vereceği cevaba göre hareket edecek.
Modeste, kontratını tek taraflı olarak fesh etmiş ve Almanya’ya giderek Köln’ün genç takımıyla çalışmalara başlamıştı. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden resmiyete dökmeyi hedefliyor. (Fanatik)
CAHİLL SESLERİ
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna katmak için çok uğraştığı İngiliz stoper Gary Cahill'e ocak ayında Cimbom yolu açıldı.
Chelsea'nin başına Maurizio Sarri'nin gelmesiyle forma şansı bulamayan ve mutsuz olduğu belirtilen Cahill'e ayrılık izni çıktı.
The Guardian gazetesindeki habere göre Chelsea, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya jest yaparak devre arası ayrılmasına izin verecek. Maicon'u satmak isteyen Galatasaray, böylece ara transferde Cahill'i bünyesine katabilecek. Bu sezon ligde sadece 1 maçta oynayan Cahill, ocakta takımdan ayrılacağını söyledi. (Fotomaç)
İTALYANLAR YAZDI
İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport, Galatasaray'ın Bologna'da forma giyen Mattia Destro için harekete geçtiğini duyurdu.
Haberde sarı-kırmızılıların İtalyan santrfor için son birkaç saatte temas kurduğu kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcunun ayrılığına, teknik direktör Inzaghi'nin de izin vereceği ifade edildi. Roma ve Milan gibi devlerde de forma giyen Destro, 8 kez İtalya Milli Takımı'nda oynadı ve 1 gol kaydetti.
FİKRİ DEĞİŞİR!
Mattia Destro'nun İtalya'dan ayrılma fikrine şimdilik sıcak bakmasa da Süper Lig'de kazanacağı astronomik ücretin fikrini değiştireceği belirtiliyor.
Ağustos 2015'te 8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan Bologna'ya transfer olan Destro'nun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Serie A'da bu sezon 6 maçta sadece 191 dakika forma alabilen Destro, gol ve asist üretemedi.
"GALATASARAY HARİKA BİR KULÜP"
İsveçli golcü John Guidetti, Galatasaray'dan Johan Elmander aracılığıyla teklif alıp almadığı sorusuna, "Bu işe menajerim bakıyor. Elmander, benimle hiç iletişime geçmedi. Menajerimle görüşmüş olabilir" yanıtını verdi.
Alaves'te forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray müthiş taraftarı olan, kaliteli oyuncuları bünyesinde barındıran, çok büyük ve harika bir kulüp" diyerek olası bir teklife olumlu bakacağının sinyalini verdi.
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