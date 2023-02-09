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Haberler Gündem Modi, Türkiye'deki depremlerden söz ederken duygulandı
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Hindistan Başbakanı Modi, Türkiye'deki depremlerden söz ederken duygulandı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden söz ederken duygusal anlar yaşadı

Modi, Türkiye'deki depremlerden söz ederken duygulandı
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AA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Modi, başkanlığını yaptığı iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata Partisi-BJP) meclis toplantısında konuştu.

AA'nın haberine göre; konuşmasında Türkiye'deki depremi ele alan Modi'nin gözleri doldu.

Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, Bhuj'da da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu söyledi.

HİNDİSTAN'DAKİ GURACAT DEPREMİ

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde 26 Ocak 2001'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetmişti. Gucarat'taki deprem, dünyada en çok ölüme neden olan depremler arasında gösteriliyor.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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