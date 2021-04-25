Somali'de çatışma 0:00 / 0:00

Reuters

Somali’de Mogadişu’da oturan Halima Osman, Reuters’ aktardığı ifadelerde, bugün başkentte silah seslerinin duyulduğunu muhalefet yanlısı gruplar ve hükümet güçleri arasında Fagah bölgesinde çatışma çıktığını aktardı.

Ülkede görev süresi dolan Cumhurbaşkanı’na tepkilerin kaynağı Fermacu’nun nisan ortasında kendi görev süresini iki yıl uzatan anlaşmayı imzalamasıyla başladı.

Seçimlerin geciktirilmesiyle ve Fermacu hükûmetinin görev süresinin uzamasının ardından hükûmet destekçileri ve muhalefete bağılı silahlı gruplar arasında çatışmalar uzun süredir yaşanıyor.

1991'den beri iç savaşın sürdüğü ülkede çatışmalar hâlâ devam ediyor. Şubat ayında yapılması gereken seçimlerin ertelenmesi bölgedeki tansiyonu daha da arttırdı.