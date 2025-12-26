Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Mohamed Salah attı, Mısır 3 puanı kaptı! - Futbol Haberleri

        Mohamed Salah attı, Mısır 3 puanı kaptı!

        Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır konuk ettiği Güney Afrika'yı 1-0 yendi. Grubun diğer maçında ise Angola, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 22:41 Güncelleme: 26.12.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salah attı, Mısır 3 puanı kaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) B Grubu'nda iki maç oynandı.

        Agadir şehrinin Adrar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mısır, Mohamed Salah'ın 45. dakikada penaltı golüyle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti. Mısır'da Mohamed Hany, 45+2'de kırmızı kart gördü.

        B Grubu'nun diğer maçında, Marakeş Stadı'ndaki mücadelede Angola, Zimbabwe ile 1-1 berabere kaldı. Angola'nın golü 24. dakikada Gelson Dala'dan gelirken Zimbabwe, 45+6'da Knowledge Musona ile golü buldu.

        Oynanan 2 maçın ardından puanını 6'ya çıkaran Mısır, son 16 turuna kaldı. Güney Afrika, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Zimbabwe 1 puanla üçüncü, aynı puana sahip Angola ise son sırada bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Libya Genelkurmay Başkanı'nın düşen uçağının enkazında çalışmalar devam ediyor

        Libya Genelkurmay Başkanı'nın düşen uçağının enkazında çalışmalar devam ediyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: 9 hakem açıklandı!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi!
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Brezilya basını duyurdu: Fred'e ülkesinden talip!
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Otomobil berber dükkanına daldı
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        Anne, baba ve 3 aylık bebek yaşamını yitirdi
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        İsrail, Somaliland'ı tanıdı
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        Beşiktaş'ta flaş gelişme: İki isim kadro dışı!
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        26 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu