Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Liverpool'daki geleceğini değerlendirdi.

Transferde adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Salah, AS'a açıklamalarda bulundu. Kulüpteki geleceğinin şu anda belirsiz olduğunu söyleyen Salah, "Her şey kulübün elinde. Tabii ki burada kalıp rekorlar kırmak ve kulüp tarihine geçmek istiyorum ancak buna kulüp karar verecek." dedi.

Adının Real Madrid ve Barcelona anılmasını da yorumlayan Salah, "Dünyanın en büyük kulüplerinden iki tanesi. Gelecekte ne olacağını kimse bilemez." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Liverpool formasıyla 21 karşılaşmaya çıkan Salah, 16 gol attı ve 4 asist yaptı.