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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mola yerinde alev topuna döndü | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü mola yerinde alev topuna döndü

        TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde duran şehirler arası yolcu otobüsünü alevler sardı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:38
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        Mola yerinde alev topuna döndü
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        TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisinde duran şehirler arası yolcu otobüsü alevlere teslim oldu.

        TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişindeki dinlenme tesisine gelen, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şehirler arası yolcu otobüsü, yolcuların araçta olmadığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı. Tesisteki görevliler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yolcuların başka otobüsle yola devam ettiği öğrenildi.

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