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HaberlerFutbol

Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli takım muhtemel 11'i

Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı Vodafone Park'ta son dakika golüyle 1-0 yenmişti. Türkiye'nin sıradaki rakibi ise Moldova. A Milli Takım'ın Moldova karşısındaki muhtemel 11'i ise belli oldu. İşte Moldova Türkiye maçına dair detaylar...

Moldova Türkiye maçı

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 2. sırada bulunan A Milli Takımımız, gruptaki 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek. Elemelerde ilk ikide yer alan takımlar bir üst gruba çıkmaya hak kazanıyor. Peki Moldova Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte A Milli takım muhtemel 11'i...

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye, Moldova deplasmanına 10 Eylül 2019 Salı günü gidecek. Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moldova Türkiye maçı, diğer karşılaşmalarda olduğu gibi yine TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluşacak.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun laveraj farkıyla lideri Fransa da 10 Eylül 2019 Salı akşamı Andorra ile karşı karşıya gelecek. 

A MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11'İ

Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç ve Cenk Tosun

CENGİZ VE OĞUZHAN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Takım'da Oğuzhan Özyakup ve Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

 

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