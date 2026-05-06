        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Monaco: 82 - Olympiakos: 105 | MAÇ SONUCU

        Monaco: 82 - Olympiakos: 105 | MAÇ SONUCU

        Euroleague'de Monaco karşısında play-off serisini 3-0 kazanan Yunan ekibi Olympiakos, Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 00:33 Güncelleme:
        Euroleague'de ilk Dörtlü Finalist Olympiakos!

        Yunan ekibi Olympiakos, Euroleague'de konuk olduğu Monaco'yu 105-82 mağlup etti ve play-off serisini 3-0 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdıran ilk takım oldu.

        Serinin üçüncü maçında Gaston Medecin Salonu'nda Monaco'ya konuk olan Olympiakos, rakibini 105-82 mağlup etti ve seriyi 3-0 kazandı.

        Yunan ekibi, Dörtlü Final'de Fenerbahçe Beko-Zalgiris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Olympiakos'ta Evan Fournier 22 sayı, 5 asist, 2 ribaunt, Alec Peters 18 sayı, 6 ribauntla oynarken, Monaco'da Matthew Strazel 21, Jaron Blossomgame 19 sayı kaydetti.

        Gecenin diğer maçında Real Madrid'i 76-69 mağlup eden Hapoel IBI Tel Aviv, ilk galibiyetini alarak seride durumu 2-1 yaptı. Serinin dördüncü maçı, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

        Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'e kalacak.

