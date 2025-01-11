Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bundesliga'da şampiyonluğun en güçlü adayı Bayern Münih, Mönchengladbach deplasmanına çıkıyor. Leverkusen'in Dortmund'u yenmesiyle lider Bayern ile aradaki puan farkı bire indi. Bu sebeple Bavyera ekibi Mönchengladbach karşısında hata yapmak istemiyor. Alman devinde Harry Kane, 14 gol ve 7 asistle gösterdiği müthiş performansla dikkat çekiyor. Peki, Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...
Bayern Münih, Almanya’daki son lig maçında Leipzig’i 5-1 yenerek moral buldu ve şimdi gözler Mönchengladbach karşılaşmasına çevrildi. Mönchengladbach, bu sezon dalgalı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Şu an 24 puanla 8. sırada bulunan ev sahibi ekip, Bayern Münih karşısında ev sahibi avantajını kullanıp puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçla ilgili son bilgiler…
MÖNCHENGLADBACH- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’nın 16’ncı hafta mücadelesinde Mönchengladbach ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor.
Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ocak Cumartesi (bugün) 20.30’da başlayacak.
MÖNCHENGLADBACH- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Kritik mücadele beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11
Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane
BAYERN SON DURUM
Bavyera ekibi ligin en golcü takımı olurken rakip fileleri 47 kez sarstı. Bundesliga’da 36 puanla zirvede yer alan Münih'i 35 puanla son şampiyon Bayer Leverkusen takip ediyor. Borussia Dortmund deplasmanında 3-2'lik skorla kazanan Xabi Alonso'nun öğrencileri, puanını 35 yaptı. Maç eksiğiyle zirvede bulunan Bavyera ekibi karşılaşmayı kazanması halinde aradaki puan farkını dörde yükseltecek.