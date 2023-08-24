Monica Bellucci: Cinsel obje olarak gösterilmekten rahatsız olmadım

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"BAZI FİLMLERDE VÜCUDUMU KULLANDIM"

Monica Bellucci, "Bazı filmlerde hep vücudumu kullandım, 'Malena' veya 'Irreversible' gibi filmlerde" dedi. Bir model olarak kariyerine başladığı için cinsel obje olarak görülmesini anladığını vurgulayan Bellucci, "Tabii ki beni hemen etiketlediler. Moda sektöründen gelmiş olmam ve birçok fotoğrafçıyla çalışmış olmam bunu etkiledi" dedi.