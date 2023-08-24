Monica Bellucci: Cinsel obje olarak gösterilmekten rahatsız olmadım
Monica Bellucci, oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında cinsel bir obje olarak gösterilmesi hakkında açıklamalarda bulundu
58 yaşındaki Monica Bellucci, genç bir model olarak kariyerinin ilk yıllarında cinsel obje olarak gösterildiğini söyledi.
"GÜZELLİK BİR MASKE YARATIR"
"Objeleştirmek beni rahatsız etmedi. Buna zamanla alıştım. Bazen güzellik bir maske yaratır" diyen Monica Bellucci, ilk filmlerinde çıplak sahnelerde yer almasından bahsetti.
"BAZI FİLMLERDE VÜCUDUMU KULLANDIM"
Monica Bellucci, "Bazı filmlerde hep vücudumu kullandım, 'Malena' veya 'Irreversible' gibi filmlerde" dedi. Bir model olarak kariyerine başladığı için cinsel obje olarak görülmesini anladığını vurgulayan Bellucci, "Tabii ki beni hemen etiketlediler. Moda sektöründen gelmiş olmam ve birçok fotoğrafçıyla çalışmış olmam bunu etkiledi" dedi.
"İNANILMAZ BİR RUHLA TANIŞTIM"
Bir süredir yönetmen Tim Burton ile birliktelik yaşayan Monica Bellucci, "İnanılmaz bir ruhla tanıştım" dedi. Burton en tanınmış filmlerinden olan 'Beterböcek'in ikincisini çekiyor. Monica Bellucci de filmde başrollerden birini üstleniyor.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Monica Bellucci'nin meslektaşı Vincent Cassel ile evliliğinden Deva ve Leonie adında iki kızı bulunuyor.
2006'DAN BERİ TANIŞIYORLAR
Öte yandan Monica Bellucci ile Tim Burton’ın tanışıklığı aslında çok uzun yıllara dayanıyor. 2006'da Cannes Film Festivali sırasında tanışan Bellucci ve Burton arkadaş oldular. Ancak o yıllarda Tim Burton oyuncu Helena Bonham Carter ile birlikteydi.
Monica Bellucci de Fransız oyuncu Vincet Cassel ile evliydi.
Aslında 16 yıldır tanışan Monica Bellucci ve Tim Burton, geçen ekim ayında Lumiere Film Festivali'nde yakınlaştığı ileri sürüldü. İkilinin yolları 16 yıl sonra, 2020’nin ekim ayında yeniden kesişti. Fransa'nın Lyon kentinde düzenlenen Lumiere Film Festivali'nde Tim Burton’a yaşam boyu başarı ödülü verildi. Ödülü usta yönetmene takdim edense Monica Bellucci oldu. Magazin basınına göre aylardır saklı gizli devam eden aşk da işte bu tören sırasındaki yakınlaşma sırasında başladı.
Fotoğraflar: AP, AA, Avalon, Mega