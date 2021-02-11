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Monolit nedir? Monolit nasıl ortaya çıktı? Monolit hakkında her şey

Monalit nedir? Sorusu Şanlıurfa Göbeklitepe'de ortaya çıkmasının ardından merak konusu oldu. Peki, monalit nasıl ortaya çıktı? İşte monaşit hakkında merak edilenler haberimizde...

Monolit nedir? Monolit nasıl ortaya çıktı? Monolit hakkında her şey

Monolit nedir? Monolit nasıl ortaya çıkma merak konusu oldu. Daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken ve son olarak Göbeklitepe'de ortaya çıkan ve daha sonra kaldırılan monolit araştırılmaya devam ediyor. İşte monolit hakkında detaylar haberimizde...


MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir.

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. Bugün yeryüzündeki en büyük üç monolit Avustralya'da, Meksika'da ve ABD'de bulunuyor. İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

MONOLİT NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada geçen Cuma günü arazisine gidenler bir tarlada 3 metre yüksekliğindeki metal blokla karşılaştı.

Mahalle sakinlerinin şaşkınlık yaşamasının ardından bilgilendirilen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek etrafını çembere aldıkları monolit benzeri yapının etrafında nöbet tutmaya başladı.


Dünyanın farklı ülkelerinde daha önce de ortaya çıkan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken Şanlıurfa’daki monolit son günlerde ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülke medyasında geniş şekilde işlendi.

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