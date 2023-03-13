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Moody's: Avrupa bankalarının tahvil portföyü kayıplarından etkilenmesi olası değil

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa bankalarının tahvil portföyleri açısından zarara uğrama olasılığının bulunmadığını bildirdi

Moody's: Avrupa bankalarının tahvil portföyü kayıplarından etkilenmesi olası değil
AA

Moody's'ten yapılan açıklamada, Avrupa bankalarının, iflas eden ve merkezi ABD'de bulunan Silikon Vadisi Bankası ile benzer şekilde tahvillerini zararına elden çıkarmak zorunda kalmasının söz konusu olmadığı belirtilerek, bankaların elindeki tahvillerin üçte birinin vadesinin gelecek 2 yıl içerisinde dolacağı, böylece varlık satma ihtiyacının da azalacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Sağlam likidite ve finansman profillerine, nakit varlıklarına ve istikrarlı mevduat tabanlarına dayanarak büyük Avrupa bankalarının, tahvillerini zararına satma olasılığına karşı genel olarak iyi bir konumda olduklarını düşünüyoruz." denildi.

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