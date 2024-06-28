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        Haberler Ekonomi Para Moody's'ten Türkiye açıklaması - Para Haberleri

        Moody's'ten Türkiye açıklaması

        Moody's Sektör Uygulama Lideri Mohamed Daoud, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 28.06.2024 - 21:09
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        Moody's'ten Türkiye açıklaması
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        Moody's, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin AA muhabiriyle paylaştığı notta, Daoud'un değerlendirmelerine yer verdi.

        Daoud, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasının hükümet ve çeşitli ekonomik sektörlerin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelelerini güçlendirmede kaydettikleri önemli ilerlemenin göstergesi olduğunu belirtti.

        Daoud, "Bu gelişmenin Türkiye'nin itibarını uluslararası alanda artırması, yabancı yatırımları ve Avrupa ve ABD kurumlarıyla ilişkileri potansiyel olarak güçlendirmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı Haberi Görüntüle

        Bu arada, Türkiye, FATF'nin 23-28 Haziran'da Singapur'un dönem başkanlığında yapılan Genel Kurul sonrası FATF gri listesinden çıkarıldı.

        Genel Kurul, stratejik kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele (AML/CFT) konusunda daha önceki değerlendirmeler sırasında tespit edilen eksikliklerini gidererek listeden çıkarılan iki ülke olan Türkiye ve Jamaika'yı tebrik etti.

        FATF Genel Kurulu, Türkiye ve Jamaika'nın artık FATF'nin artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verdi.

        Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200'ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

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