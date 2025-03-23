Morais'ten Mourinho açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, açıklamalarda bulundu.

MORAİS'TEN MOURİNHO AÇIKLAMASI

Morais, daha önce birlikte görev yaptıkları Jose Mourinho ile ilgili gelen sorunun ardından, "Biz aslında kardeş gibiyiz Mourinho ile. Bunu düşündüğümde bile duygulanıyorum. O kadar yakın bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Mourinho, benim hayatımı değiştiren insanlardan biri oldu verdiği şansla, onunla uzun süre çalışma fırsatı buldum. Bunun hayatımı değiştirdiğini söyleyebilirim. Minnettarım ve her zaman minnettar olacağım. Bana verdiği şanstan dolayı hayatım değişti. Mourinho, her zaman benim kalbimde olacak. Sonuç ne olursa olsun, ben mutlu olmaya devam edeceğim ve Mourinho ile ilişkim iyi bir şekilde devam edecek sonuna kadar." dedi.

Bodrum FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü karşı karşıya gelecek.