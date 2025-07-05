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        Haberler Bilgi Gündem Morbius filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Morbius ne zaman çekildi?

        Morbius filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Morbius filmi, 5 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Matt Sazama, Burk Sharpless'in kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturmaktadır. Yaşayan Vampir'e dayanan Morbius filmi, 2022 yılında vizyona girdi. Peki, "Morbius filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Morbius filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 19:23 Güncelleme: 05.07.2025 - 19:23
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        Başrolünü Jared Leto ve Matt Smith'in paylaştığı Morbius filmi, bu akşam beyaz perdenin ardından izleyici ile televizyon ekranlarında tekrardan buluşuyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Morbius filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Morbius ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        MORBİUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

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        MORBİUS OYUNCULARI KİMLER?

        Jared Leto

        Matt Smith

        Adria Arjona

        Jared Harris

        Al Madrigal

        Tyrese gibson

        Michael Keaton

        Archie Renaux

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