Moreirense - Belenenses maçı öncesi rakamlar

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Moreirense, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Belenenses takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:15. Maç öncesi Moreirense 3 puanla 11. sırada, Belenenses 3 puanla 8. sırada bulunuyor. Moreirense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Belenenses son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 782 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Moreirense kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Belenenses sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Moreirense son hafta oynanan Benfica maçında 1-0 yenildi.

Belenenses ise Boavista karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Moreirense, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Belenenses, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Belenenses 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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