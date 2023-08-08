Moritanya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Moritanya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Moritanya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Moritanya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Moritanya nerede, hangi kıtada yer alır? 1960 yılında İngiltere'den ayrılarak bağımsızlığını kazanan Moritanya, 1 milyon kilometrekarenin üzerindeki yüzölçümü ile bu alanda dünyanın en büyük 29. ülkesi konumundadır. Fiziki yapısı geniş bir düzlük haline olan ve sahip olduğu toprakların yaklaşık %70'inin çöl olduğu Moritanya, çöl ve okyanus iklimleri etkisi altındadır. Demir ve bakır gibi yeraltı kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olan Moritanya'da ekonominin temeli ise tarım, hayvancılık ve balıkçılığa dayanmaktadır. Çöl ikliminin de hâkim olması sebebiyle bitki örtüsü oldukça cılız olan Moritanya hangi kıtada yer almaktadır? Moritanya başkenti neresidir?

Genç bir nüfusa sahip olan ve yaşlı nüfus oranının toplam nüfusa oranın %3 civarlarında olduğu Moritanya’da göçebe topluluklar da yaşamaktadır. Peki, Moritanya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Moritanya para birimi nedir?

Moritanya Nerede?

Moritanya hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Batı Afrika olarak isimlendirilen bölgede yer alan Moritanya; batıda Atlas Okyanusu, güneybatıda Senegal, güneydoğuda Mali, kuzeydoğuda Cezayir, kuzeyde ise Batı Sahra ile çevrilidir.

4. yüzyılda bölgeye yerleşen Berberi halklar ile tarihi başladığı düşünülen Moritanya; sömürgecilik faaliyetlerinde bulunan Portekiz, Hollanda, İspanya ve İngiltere’nin hedefi haline gelmiş, son olarak ise 1904 yılında Fransa Moritanya’yı koloni olarak ilan ederek Fransız Batı Afrika’sının bir eyaleti haline getirmiştir. Moritanya’nın bağımsız olarak tarih sahnesine çıktığı tarih ise 1960’dır. İlk olarak 1958 yılında Fransa’ya bağlı özerk bir devlet olan Moritanya İslam Cumhuriyeti kurulmuş; 1960 senesinde ise bu devlet tam olarak bağımsızlığını kazanmıştır.

Moritanya Başkenti

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Bir Batı Afrika ülkesi olan Moritanya’nın başkenti Nuakşot’tur. Berberi dilinde Rüzgarlar Diyarı anlamına gelen ve ülkenin başkenti olmasının yanı sıra en büyük şehri de olan Nuakşot, Moritanya’nın Atlantik Okyanusu kıyısında yer almaktadır. 1973 yılında 4, 1989’da ise 9 bölgeye ayrılarak idare edilmeye başlanan bu başkentin ekonomisi ise balıkçılık ve hayvancılığa dayanmaktadır. Okyanus kıyısında olması sebebiyle çöl ve okyanus ikliminin hâkim olduğu Nuakşot’taki bitki örtüsü ise oldukça seyrektir.

Moritanya Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Moritanya nüfusunun 4 milyon 403 bin kişiden meydana geldiği tahmin edilmektedir. Oldukça genç bir nüfusa sahip olan ve nüfusun %55’inin şehirlerde ikamet ettiği Moritanya’da yaşayan en büyük etnik grup ise Morolardır. Toplam nüfus içinde %70’lik bir orana sahip olan Morolar dışında, Halpular ve Voloflar gibi etnik gruplara da ev sahipli yapan Moritanya’da konuşulan resmi dil ise Arapçadır. Sömürge döneminde resmi dil olan Fransızca ise günümüzde iş ve ticaret hayatında yaygın olarak konuşulmaktadır.

Moritanya Para Birimi

Moritanya’da kullanılan resmi para biriminin adı Moritanya ugiyasıdır. Moritanya Merkez Bankası tarafından basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise MRO’dur.

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Moritanya Bayrağının Anlamı

İlk kez 1959 yılında kabul edilen, 2017 yılında yapılan değişiklikler ile de son halini alan Moritanya bayrağı; kırmızı ve yeşil renk kullanılarak hazırlanmış üç yatay şeritten ve bayrağın tam ortasında yer alan sarı hilal ile yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrağın en üst ve en altında şeridin rengi olan kırmızı renk ülkenin bağımsızlığı mücadelesini, yeşil renk ve hilal ile yıldız ise İslamiyet dinini sembolize etmektedir.

Moritanya Şehirleri

İdari açıdan biri başkent olmak üzere 13 bölgeye ayrılmış olan Moritanya’nın öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

Nuakşot

Rosso

Kiffa

Atar

Tintane

Moritanya Türkiye Saat Farkı

Moritanya ile Türkiye arasında 3 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat Moritanya’dan 3 saat daha ileridedir.