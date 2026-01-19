Morrissey'den son dakika konser iptali

Ünlü şarkıcı Morrissey, devam eden sağlık sorunları nedeniyle önceki akşam vereceği bir konseri daha iptal etti. 66 yaşındaki İngiliz yıldız, sahneye çıkmasına saatler kala Atlanta'daki konserini iptal ettiğini duyurdu. Konserin organizatörleri, sosyal medyada kısa bir açıklama paylaşarak tüm bilet ücretlerinin iade edileceğini söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Morrissey'in hastalığıyla ilgili bilgi verilmezken, kararın "tıbbi tavsiye üzerine" ve "sanatçının sağlığı göz önünde bulundurularak" alındığı vurgulandı.

Sanatçı, daha önce aşırı yorgunluk nedeniyle çıkamadığı gösterilerin ardından, 2026'daki ilk iki konserini de iptal etmişti. Morrissey'in resmi Instagram sayfasındaki son konser fotoğrafı, salı gecesi Oklahoma City'de verdiği konserden. Sanatçı, perşembe akşamı St. Louis'de sahne alacaktı, ancak konseri, reçeteli bir ilaca karşı olumsuz reaksiyon göstermesi nedeniyle yakın zamanda iptal edildi. Morrissey'in ertesi akşam San Diego'daki konserinin de iptal edildiği duyuruldu.

Sanatçı 8-22 Kasım tarihleri ​​arasında Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Lima ve Bogota'da vereceği konserleri de iptal etmişti. Morrissey'in ayrıca 6 Aralık'ta İstanbul'da, 19 Aralık'ta Ankara'da yapılması planlanan konserleri, daha önceki konserlerinde İsrail'e verdiği açık destek nedeniyle sosyal medyada yükselen tepkiler sonucu ekim ayında iptal edilmişti.