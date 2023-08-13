Morutan, Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Romanyalı futbolcuya geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Pisa talip. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan kiralık olarak takım ayrılıyor.
YENİDEN İTALYA YOLCUSU
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılılarda forma giyen Romanyalı 10 numara oyuncusu Morutan geçen sezon da formasını giydiği Pisa'ya geri dönüyor.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK
İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Morutan için Pisa ile sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koyarak kiraladı.