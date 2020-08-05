Moskova'nın Şifresi Temel filmi nerede çekildi? Moskova'nın Şifresi Temel oyuncuları kimler? soruları film hakkında bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Moskova'nın Şifresi Temel filminin yönetmen koltuğunda Adem Kılıç oturuyor. Moskova'nın Şifresi Temel filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL OYUNCULARI KİMLER?

Sümela’nın Şifresi-Temel’in devamı olarak tasarlanan Moskova’nın Şifresi: Temel filminin başrollerini ilk filmde olduğu gibi Alper Kul ve Aslıhan Güner paylaşıyor. Kadroda Salih Kalyon, Ruhi Sarı ve Çetin Altay ikiliye destek olan isimler arasında yer alıyor.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Moskova'nın Şifresi Temel filminin çekimlerinin ilk etabı Rusya'da yapıldı. Ardından da çekimler Trabzon'da devam etti.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ TEMEL FİLMİNİN KONUSU

Temel, ilk film olan Sümela Manastırı’ndaki şifreyi çözerek hazineye ulaşmış ve aşık olduğu kadına kavuşmuştur; ya da kendisi bu şekilde sanmaktadır. Aslında Rus mafyası Korkunç İvan’ın adamları yanlışlıkla Türk mafyasıyla çatışmış ve karşılıklı olarak birbirlerini öldürmüşlerdir. O esnada Temel çukurdaki altınları Sümela’nın hazinesi sanarak alır. Ne var ki altınları çalınan hem de adamları öldürülen Rus mafya lideri sinirden küplere binmiştir. En zalim adamlarından olan Abromoviç’i, Temel’i öldürmesi için Trabzon’a yollar. Saftirik Temel bir şekilde kaçış yolu hulur ama adamların peşini bırakmadığını anladığında Abromoviç’in peşinden dostu Turgay ile birlikte Moskova’nun yolunu tutar!