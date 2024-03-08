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        MotoGP'de yeni sezon Katar'da başlıyor!

        MotoGP'de 2024 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:35
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        MotoGP'de yeni sezon Katar'da başlıyor!
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        Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP'de 2024 sezonu, 10 Mart Pazar günü Katar Grand Prix'si ile başlayacak.

        Katar'ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 22 tur üzerinden yapılacak yarış, TSİ 20.00'de start alacak.

        Toplam 21 yarışın düzenleneceği organizasyonda Kazakistan, bu yıl ilk kez bir MotoGP yarışına ev sahipliği yapacak,

        2024 sezonu, 17 Kasım'da İspanya'da koşulacak Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.

        Ducati Lenovo'nun 27 yaşındaki İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, son iki sezonda şampiyonluk ipini göğüslemişti.

        MotoGP'de 2024 sezonunun takvimi şöyle:

        10 Mart: Katar Grand Prix

        24 Mart: Portekiz Grand Prix

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        14 Nisan: ABD Grand Prix

        28 Nisan: İspanya Grand Prix

        12 Mayıs: Fransa Grand Prix

        26 Mayıs: Katalonya Grand Prix

        2 Haziran: İtalya Grand Prix

        16 Haziran: Kazakistan Grand Prix

        30 Haziran: Hollanda Grand Prix

        7 Temmuz: Almanya Grand Prix

        4 Ağustos: Büyük Britanya Grand Prix

        18 Ağustos: Avusturya Grand Prix

        1 Eylül: Aragon Grand Prix

        8 Eylül: San Marino Grand Prix

        22 Eylül: Hindistan Grand Prix

        29 Eylül: Endonezya Grand Prix

        6 Ekim: Japonya Grand Prix

        20 Ekim: Avustralya Grand Prix

        27 Ekim: Tayland Grand Prix

        3 Kasım: Malezya Grand Prix

        17 Kasım: Valencia Grand Prix

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