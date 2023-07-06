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        Motorin fiyatlarına zam geldi! 6 Temmuz güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam geldi. Zam sonrası ise gözler güncel rakamlara çevrildi. Merak edenler için güncel 6 Temmuz güncel LPG, benzin ve motorin fiyatlarını haberimizde derledik. İşte güncel PG, benzin ve motorin fiyatları...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 10:13
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        Geçtiğimiz gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına zam, LPG fiyatlarına indirim geldi. Benzin fiyatları ise değişmedi. Gelen zammın ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Haziran benzin ve motorin fiyatları...

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        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        5 Temmuz 2023 tarihinde benzin grubunda bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

        Motorine ise gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam geldi

         

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,12 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23,79 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,25 TL

         

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         İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 26,17 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,85 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,33 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 26,65 TL

        Motorin fiyatı: 24,32 TL

        LPG fiyatı: 11,46 TL

         

         

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 26,64 TL

        Motorin fiyatı: 24,40 TL

        LPG fiyatı: 11,32 TL

         

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        #brent petrol
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