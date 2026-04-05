Motorine zam mı geldi mi? 6 Nisan güncel akaryakıt fiyatları listesi
Motorin zammı ile güncel akaryakıt fiyatları takip ediliyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan son gelişmeler, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. Özellikle son günlerde yükselişe geçen petrol fiyatları, iç piyasada benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı. 6 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncellenen akaryakıt fiyatları netleşirken, "Motorine zam mı geldi mi, motorin fiyatları ne kadar oldu?" soruları yanıtlarını arıyor. 6 Nisan güncel akaryakıt fiyatları listesi...
Giriş: 05.04.2026 - 13:49
1
Araç sahipleri akaryakıt tabelalarını yakından takip ederken, küresel piyasalardaki dalgalanma fiyatlara yön vermeyi sürdürüyor. Orta Doğu’daki gerilimle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarını etkiledi. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? Motorine zam mı geldi? İşte 6 Nisan 2026 akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler...
2
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.60 TL/LT
Motorin: 77.47 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
3
İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.45 TL/LT
Motorin: 77.32 TL/LT
LPG: 34.29 TL/LT