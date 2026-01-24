Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple araç sahipleri her gün LPG, motorin ve benzin fiyatları araştırması yapıyor. Hatırlanacağı üzere 23 Ocak’ta motorine ortalama 1 lira 47 kuruş zam yapılmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıtta tabela tekrar değişiyor. Bu kez benzine zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 24 Ocak 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları…