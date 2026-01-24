Motorin sonrası benzine zam bekleniyor! Benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?
Dövz kurundaki dalgalanma ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere son olarak 23 Ocak'ta motorinin litre fiyatına 1 lirayı aşan zam uygulanmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre akaryakıt tabelaları bir kez daha değişiyor. Bu kez benzine zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 24 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul LPG, motorin ve benzin fiyatları...
MOTORİNİN ARDINDAN SIRA BENZİNDE!
Akaryakıt tabelası, son olarak 23 Ocak 2026 tarihinde değişmişti. Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 47 kuruş zam uygulanmıştı.
Motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine zam göründü.
BENZİNE NE KADAR ZAM GELECEK?
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor.
Zam sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 55,05 lira, Ankara'da 55,9 lira, İzmir'de ise 56,24 liraya yükselmesi bekleniyor.
LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
24 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zam öncesi depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri için 24 Ocak 2026 tarihi itibarıyla güncel pompa fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.