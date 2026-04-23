        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine indirim mi geldi? 23 Nisan Perşembe benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine indirim mi geldi? Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 23 Nisan akaryakıt fiyatları

        Brent petrol ve küresel gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin grubuna gece yarısından itibaren indirim yapıldı. Son dönemde uluslararası piyasalarda yaşanan geri çekilme indirim beklentisini güçlendirdi. Peki, "Motorine indirim mi geldi? Benzin ve motorin ne kadar oldu?" İşte, 23 Nisan Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 07:23 Güncelleme:
        Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası indirim beklentisini gündeme getirmişti. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler bu beklentiyi doğrular nitelikte. 23 Nisan itibarıyla motorin grubuna bir indirim geldi. Peki, Motorine indirim mi geldi? 23 Nisan Perşembe benzin, LPG, motorin (mazot) ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile, benzin, LPG, motorin pompa fiyatları...

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

        23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubuna 2,33 TL indirim geldi.

        BENZİNE YADA LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

        Benzine ya da LPG'ye indirim veya zam beklenmiyor.

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.70 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.35 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.56 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.21 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.67 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 70.47 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir’de benzin litre fiyatı: 63.94 TL

        İzmir’de motorin litre fiyatı: 70.75 TL

        İzmir’de LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Doğum izni ve 15 yaş altı sosyal medya yasağı yasalaştı
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Barrack: S-400 sorunu birkaç ay içinde çözülebilir
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Beyaz Saray: İran uranyumu teslim etmeli
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadı!
        G.Saray'a kupa şoku!
        G.Saray'a kupa şoku!
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Bakan Gürlek’in açıklaması umut oldu! Katilin izi Çağla'nın tırnağındaki DNA’da!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Beşiktaş'tan Grimaldo bombası!
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Dedikodular doğru çıktı: Açıklama geldi
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        Binden fazla sanatçıdan Eurovision'u boykot çağrısı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        HSK’dan “Sıfır Gecikmeli Yargı” adımı
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Koç Topluluğu 100 yaşında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte ile bir araya geldi
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Yaşlı kadının katili yakalandı! 18 yıl sonra tek bir DNA iziyle çözüldü!
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        Almanya'dan yeni askeri strateji
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "Enflasyonla mücadelede duralım' yaklaşımı miyopik"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"
        "ABD'nin kilit füze stokları önemli ölçüde tükendi"