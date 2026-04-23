Motorine indirim mi geldi? Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 23 Nisan akaryakıt fiyatları
Brent petrol ve küresel gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorin grubuna gece yarısından itibaren indirim yapıldı. Son dönemde uluslararası piyasalarda yaşanan geri çekilme indirim beklentisini güçlendirdi. Peki, "Motorine indirim mi geldi? Benzin ve motorin ne kadar oldu?" İşte, 23 Nisan Perşembe Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanan artışlar sonrası indirim beklentisini gündeme getirmişti. Sektör kaynaklarından gelen son bilgiler bu beklentiyi doğrular nitelikte. 23 Nisan itibarıyla motorin grubuna bir indirim geldi. Peki, Motorine indirim mi geldi? 23 Nisan Perşembe benzin, LPG, motorin (mazot) ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile, benzin, LPG, motorin pompa fiyatları...
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!
23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubuna 2,33 TL indirim geldi.
BENZİNE YADA LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Benzine ya da LPG'ye indirim veya zam beklenmiyor.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.70 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.35 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 34.99 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 62.56 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 69.21 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 63.67 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 70.47 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 34.87 TL