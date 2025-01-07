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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam bekleniyor! Motorine ne kadar zam gelecek, zam ne zaman pompaya yansıyacak? 7 Ocak 2025 motorin fiyatları

        Motorine zam bekleniyor! Motorine ne kadar zam gelecek, zam ne zaman pompaya yansıyacak?

        Orta Doğu'daki çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayılarak petrol arzını sekteye uğratacağına yönelik endişeler 2024'te petrol piyasalarını etkileyen en önemli unsur olarak kayda geçti. Jeopolitik risklerin etkisiyle, 4 Nisan'da zirveye ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,66 dolardan tamamlayarak Ekim 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı. Tüm bu gelişmeler beraberinde motorinde zam beklentisi yarattı. Peki, motorine ne kadar zam bekleniyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:17
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        1

        Benzine yapılan 1 lira 26 kuruşluk zam sonrasında bir zam da motorine bekleniyor. Zamlı fiyatların yarın itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne kadar zam yapılacak? İşte, motorin zammı ve 7 Ocak 2025 güncel motorin fiyatları...

        2

        BENZİNE ZAM GELDİ!

        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı. 7 Ocak 2025 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı.

        3

        MOTORİNE ZAM GELİYOR!

        Benzin zammından sonra motorine de 98 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyat 8 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin fiyatı: 45.30 TL

        Motorin fiyatı: 44.77 TL

        LPG fiyatı: 26.41 TL

        5

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

        Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

        LPG litre fiyatı: 25.87 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.33 TL

        LPG litre fiyatı: 26.42 TL

        7

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 46.16 TL

        Motorin litre fiyatı: 45.82 TL

        LPG litre fiyatı: 26.32 TL

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