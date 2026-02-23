Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıta zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Petrol fiyatları, ABD-İran geriliminin artması ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması nedeniyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı haftayı 71,76 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlarda yaşanan bu artış akaryakıt tabelalarını değiştirecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine zam gelecek. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 21 Şubat 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…