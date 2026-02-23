Motorine zam bekleniyor! Motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak?
Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 71,76 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, ABD-İran geriliminin artması ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması etkili oldu. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası araç sahiplerini üzecek haber geldi. Sektör kaynakları, akaryakıt ürünlerinden motorine zam geleceğini bildirdi. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte, 21 Şubat 2026 güncel akaryakıt fiyatları…
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıta zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Petrol fiyatları, ABD-İran geriliminin artması ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması nedeniyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı haftayı 71,76 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlarda yaşanan bu artış akaryakıt tabelalarını değiştirecek. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorine zam gelecek. Peki, motorine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 21 Şubat 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…
MOTORİNE ZAM BEKLENİYOR
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 24 Şubat 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 40 kuruş zam yapılacak.
Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.
LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
21 ŞUBAT 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zam öncesi depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri için 21 Şubat 2026 tarihi itibarıyla güncel pompa fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 57.17 TL
Motorin litre fiyatı: 57.89 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 57.00 TL
Motorin litre fiyatı: 57.74 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 58.10 TL
Motorin litre fiyatı: 59.02 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 58.37 TL
Motorin litre fiyatı: 59.30 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 58.18 TL
Motorin litre fiyatı: 58.89 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.