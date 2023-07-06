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        Haberler Enerji Motorine zam geldi! İşte son fiyatlar - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litresine ortalama 87 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 07:38
        Motorine zam geldi
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        Dolar/TL'de yaşanan yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Salı günü benzine gelen 2.11 liralık zammın ardından bugün de motorin fiyatlarında artış yaşandı.

        Motorinin litre fiyatına 87 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 24.79 lira, Ankara'da 25.52 lira, İzmir'de 25.37 lira, Adana'da 25.65 lira, Bursa'da 25.28 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 25.92 liraya yükseldi.

        Bugün benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı.

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