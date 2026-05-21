Motorine zam geldi! Mazot, benzin, LPG ne kadar oldu? 21 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir artış beklentisi olarak yansımaya devam ediyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu gelişme, akaryakıta zam ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Fiyatlar güncellenmeden önce depolarını doldurmak isteyen sürücüler ise güncel akaryakıt tarifelerini yakından takip ediyor. İşte 21 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları
MOTORİNE ZAM GELDİ!
21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1,74 TL’lik artış gerçekleşti. Yapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı ülke genelinde yeniden yükselişe geçerken, özellikle büyükşehirlerde pompa fiyatları dikkat çeken seviyelere ulaştı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65,02 TL
Motorin: 69,27 TL
LPG: 33,89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64,86 TL
Motorin: 69,15 TL
LPG: 33,29 TL