        Motorine zam geldi! Mazot, benzin, LPG ne kadar oldu? 21 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

        Motorine zam geldi! Mazot, benzin, LPG ne kadar oldu? 21 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

        Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir artış beklentisi olarak yansımaya devam ediyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bu gelişme, akaryakıta zam ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. Fiyatlar güncellenmeden önce depolarını doldurmak isteyen sürücüler ise güncel akaryakıt tarifelerini yakından takip ediyor. İşte 21 Mayıs Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:13 Güncelleme:
        1

        Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni zam beklentileri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bu durum, özellikle pompa fiyatları değişmeden önce depo doldurmak isteyen sürücülerin güncel tarifelere yönelmesine neden oluyor.

        2

        MOTORİNE ZAM GELDİ!

        21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1,74 TL’lik artış gerçekleşti. Yapılan zamla birlikte motorin litre fiyatı ülke genelinde yeniden yükselişe geçerken, özellikle büyükşehirlerde pompa fiyatları dikkat çeken seviyelere ulaştı.

        3

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        AVRUPA YAKASI

        Benzin: 65,02 TL

        Motorin: 69,27 TL

        LPG: 33,89 TL

        ANADOLU YAKASI

        Benzin: 64,86 TL

        Motorin: 69,15 TL

        LPG: 33,29 TL

        4

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 65.99 TL

        Motorin: 70.39 TL

        LPG: 33.87 TL

        5

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 66.27 TL

        Motorin: 70.66 TL

        LPG: 33.69 TL

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
