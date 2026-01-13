Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması sonrasında petrol fiyatları yükseldi. Bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine 1 lirayı aşan zam geldi. Peki motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 13 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...