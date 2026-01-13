Motorine zam geldi, akaryakıtta tabela değişti! Motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirdiğini açıklamasının ardından petrol fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geldi. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 10 Ocak'ta ortalama 85 kuruş indirim yapılmıştı. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 13 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları!
Akaryakıt fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle sık sık değişiyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorine uygulanan zam veya indirimler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması sonrasında petrol fiyatları yükseldi. Bu yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı. Motorine 1 lirayı aşan zam geldi. Peki motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 13 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına 13 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 9 kuruş zam geldi.
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 54 lira 81 kuruş, Ankara'da 55 lira 87 kuruş, İzmir'de ise 56 lira 14 kuruş oldu.
BENZİN VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
13 OCAK 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.21 TL
Motorin litre fiyatı: 54.81 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 53.02 TL
Motorin litre fiyatı: 54.62 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 54.04 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 54.37 TL
Motorin litre fiyatı: 56.14 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 54.18 TL
Motorin litre fiyatı: 55.76 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.