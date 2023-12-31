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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Motorlu Taşıtlar Vergisine dev zam! 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV'ye yüzde kaç zam geldi?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak 2024 yılından itibaren uygulanacak zam miktarı belli oldu. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanırken yaşanan bu gelişme, "2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV'ye yüzde kaç zam geldi, hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) motor silindir hacmine ve taşıtların yaşına göre ödenecek olan MTV tutarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 15:37 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:37
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        1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesini haberimizde derledik. Peki, "2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV'ye yüzde kaç zam geldi, hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?" İşte MTV ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

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        2024 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR OLDU?

        Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 1 Ocak 2024 yılından itibaren uygulanacak zam miktarı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak MTV tutarı 2024 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında arttı.

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        Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan tebliğe göre Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam geldi. Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi.

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        1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. Önceki yıllardı olduğu gibi MTV'de yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırma yetkisi kullanılmayınca YDO kadar yüzde 58,46 zam yapıldı.

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        Böylece 1301-1600 cc motorlu araçlarda değeri 316 bin 400 TL'yi aşanlar için MTV yeni yılda 7.026 TL'ye yükseldi. Motorsikletlerde ise 251-650 cc motorlular için 1-3 yaş aralığında MTV 1.294 TL'ye çıktı.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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