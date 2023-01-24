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Motosiklet satışları aralıkta yüzde 264 arttı!

Aralık 2022’de %264,2’lik bir büyüme oranı yakalayan motosiklet sektörünün toplam satış rakamı 415 bin 544 oldu!

Motosiklet satışları aralıkta yüzde 264 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı motosiklet sektörüne dair verileri açıkladı. Motosiklet sektörü büyümesini beklentilerin üzerinde sürdürdü. 2022 yılında toplam pazar Motosiklet Endüstrisi Derneği tahmini olan 400 bin rakamını tam 15 bin adet geride bırakırken aralık ayı bir önceki yılın aynı dönemine göre %264’lük bir büyüme oranına sahip oldu.

YALNIZCA ARALIKTA 51 BİN ADET!

Trafiğe kaydı yapılan Motosiklet sayısı geçen yılın Aralık ayına göre % 264,2 oranında arttı. 2022 Aralık ayında 51.002 adet tescil yapıldı. Bu rakam 2021 Aralık ayında ise yalnızca 14.004 adetti.

2022’DE %62,3 ARTIŞLA BEKLENTİLERİ AŞTI

2022 yılı Ocak-Aralık döneminde 415.544 adet tescil yapılırken 2021 Ocak-Aralık dönemlerinde ise 255.961 adet tescil yapılmıştı. Geçtiğimiz yılın 12 aylık dönemine göre 2022’de artış %62,3 oranında oldu. 2022 yılı için Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin toplam rakam tahmini 400 bin adetti. Gerçekleşen ise bunun 15 bin üzerinde oldu. Tüm sene boyunca göze çarptığı gibi bu artış 50 cc motosikletlere büyük yönelimden geldi.

50 CC RAKAMLARI ÖNCEKİ İKİ YIL TOPLAMINA YAKIN

İki tekerlekli araçların satışında 2022 yılındaki büyük artışın arkasındaki en büyük dayanaklardan bir tanesi elbette 50 cc satışları oldu. Otomobil ehliyeti (B sınıfı) ile kullanılabilen 50 cc modellerin satışı 2022 yılında 36.614 olurken, önceki iki yılda sırasıyla 2021’de 19 bin, 2020’de ise 20 bin 900 seviyesindeydi. 2022 Yılının 50 cc motosiklet satışları böylece önceki iki yılın toplamına yaklaştı.

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