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        Motosikletle yatak taşıdı

        Sultanbeyli'de bir motosiklet sürücüsünün trafikte yatak taşıdığı görüldü. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 01:09 Güncelleme: 12.06.2025 - 01:13
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        Motosikletle yatak taşıdı
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        Sultanbeyli TEM Otoyolu Yanyolu üzerinde bir kişinin kullandığı motosiklet ile çift kişilik yatak taşıdığı görüldü.

        Aracın plakasını da arkaya astığı çanta ile kapatan motosikletli, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün motosikletin ön tarafına koyduğu yatakla birlikte trafikte ilerlediği görülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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