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        Haberler Gündem Güncel Motosikletler çarpıştı! 2 can kaybı var! | Son dakika haberleri

        Motosikletler çarpıştı! 2 can kaybı var!

        Hatay'da seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:14
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        Motosikletler çarpıştı! 2 can kaybı var!
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde motosikletlerin karıştığı kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi de ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi Kilis-Hatay kara yolu mevkiinde yaşandı.

        1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

        Seyir halindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede kaldırılan yaralılardan motosikletteki yolcu Nazife Tahta ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

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