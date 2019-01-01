

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün müjdesini verdiği otomotivde vergi indiriminin süresi 3 ay uzatılırken, bir başka karar ile de motosikletlere vergi indirimi getirildi.

Motor silindir hacmi 250 cm3'ü geçmeyen motosikletlerde yüzde 8 olan ÖTV 31 Mart 2019 tarihine kadar sıfırlandı. Motor gücü 20 KW'ı geçmeyen elektrikli motosikletler ile 250 watt'ı geçmeyen motorlardan da yüzde 3 oranındaki ÖTV üç ay boyunca alınmayacak.

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