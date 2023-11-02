Motosikletli genç direğe çarptı

Aydın'da üniversiteli genç, kazada can verdi
Aydın'da, direğe çarpan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Batuhan Eroğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 02.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:01
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Batuhan Eroğlu'nun (21) kullandığı motosiklet, Cincin Mahallesi'nde yol kenarındaki direğe çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eroğlu, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.