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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletli genç direğe çarptı

        Aydın'da üniversiteli genç, kazada can verdi

        Aydın'da, direğe çarpan motosikletin sürücüsü 21 yaşındaki Batuhan Eroğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:01
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        Motosikletli genç direğe çarptı
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğrencisi Batuhan Eroğlu'nun (21) kullandığı motosiklet, Cincin Mahallesi'nde yol kenarındaki direğe çarptı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eroğlu, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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