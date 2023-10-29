Motosikletli genç ile arkadaşı öldü

Malatya'da motosikletli genç ve arkadaşının feci sonu!
Malatya'da, kamyonet ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada, motosiklet sürücüsü genç ile arkasındaki arkadaşı hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Günedoğru Mahallesi'nde meydana gelen kazada, S.A. (59) yönetimindeki kamyonet ile Adem Kaya (18) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Feci kazada motosiklet sürücüsü Adem Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ercan G. (17) ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan G., burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.