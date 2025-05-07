Motosikletlinin feci ölümü!
Adıyaman'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte gece saatlerinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre İ.S. idaresindeki otomobil, Erdem Akkuş'un kullandığı motosikletle Yarbaşı köyü yakınlarında çarpıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş, kurtarılamadı.