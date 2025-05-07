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        Haberler Gündem Güncel Motosikletlinin feci ölümü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Motosikletlinin feci ölümü!

        Adıyaman'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte gece saatlerinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:44
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        Motosikletlinin feci ölümü!
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre İ.S. idaresindeki otomobil, Erdem Akkuş'un kullandığı motosikletle Yarbaşı köyü yakınlarında çarpıştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Erdem Akkuş, kurtarılamadı.

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