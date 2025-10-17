Motul Türkiye'de üst düzey atama

Motor yağı ve sıvısı üreticilerinden Motul'ün yönetiminde üst düzey bir atama gerçekleşti.

170 yıldır sektörde varlık gösteren şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv dünyasında uzun yıllara dayanan deneyime sahip Pınar Zevkirlioğlu, Motul Türkiye Pazarlama Müdürü olarak göreve başladı.

Otomotiv sektöründe birçok önemli pozisyonda görev alan Zevkirlioğlu, geçmişte Volkswagen Grubu’nda çeşitli pazarlama rollerini yürüttü. Zevkirlioğlu, kariyerinde Bosch Türkiye ve Orta Doğu’dan sorumlu olarak pazarlama yöneticiliğini üstlendi.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Galatasaray Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans mezunu olan Zevkirlioğlu'nun, yeni görevinde markanın tüm pazarlama ve kurumsal iletişim faaliyetlerinden sorumlu olacağı açıklandı.