        Mourinho, Benfica karşısında hangi sistemle oynayacak? - Futbol Haberleri

        Mourinho, Benfica karşısında hangi sistemle oynayacak?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho, Benfica karşısında hangi sistemle oynayacak? HT Spor yorumcusu İbrahim Kemal Menderes değerlendirdi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 16:44 Güncelleme: 19.08.2025 - 16:44
        Mourinho, Benfica'ya karşı nasıl oynayacak?
        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşı karşılaşacak. HT Spor yorumcusu İbrahim Kemal Menderes, Mourinho'nun Benfica karşısında hangi sistemle çıkacağını aktardı.

        "Burada kırmızıyla, kırmızı alanın içerisindeki futbolcular, bu alan Benficalı oyuncular. Burası da zaten formasyonundan anlayabileceğimiz gibi siyahları da Fenerbahçeli futbolcular olarak yerleştirdim. Burada gölgelendirmeler neye göre ayarladım? Benfica'nın bir sezon boyunca beraber oynamış oyuncularını kırmızıya ekledim. Lacivert de Fenerbahçe'nin birlikte oynayan oyuncuları. Skriniar devre arasında geldiği için onu eklemedim. Mert, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski ve En-Nesyri'nin de içinde bulunduğu grup. Çünkü gerçekten Avrupa'da karşılaşacağınız zaman bu seviyelerde isimlerden daha çok işte bu beraber oynama alışkanlıkları öne çıkıyor. Benfica gibi takımlara yenmeniz gerektiğinde, grup halinde hareket yeteneğinizin kuvvetli olması lazım. Çünkü Benfica da, bu oyuncu gidiyor, bu oyuncu kalıyor, onunla bu oyuncu kendi aralarında yer değiştiriyor, bu geliyor, bu ileriyi destekler, kendi aralarında yer değiştirdikleri zaman birbirlerinin açıklarını kapatabiliyorlar."

