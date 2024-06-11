Mourinho, Crespo'yu görmek istiyor
Geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo sarı lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarında yer alacak
Giriş: 11.06.2024 - 18:05 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:05
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Miguel Crespo'nun antrenmanlara katılmasını istiyor.
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Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kiralanan futbolcular ile ilgili de kararlar veriliyor.
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Geçen sezon ara transfer döneminde İspanya'nın Vallecano takımına kiralanan Crespo sarı lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak.