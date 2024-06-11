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        Mourinho, Crespo'yu görmek istiyor

        Geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo sarı lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarında yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 18:05 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:05
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        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Miguel Crespo'nun antrenmanlara katılmasını istiyor.

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        Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kiralanan futbolcular ile ilgili de kararlar veriliyor.

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        Geçen sezon ara transfer döneminde İspanya'nın Vallecano takımına kiralanan Crespo sarı lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak.

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        Mourinho'nun Crespo ile ilgili kararını hazırlık kampından sonra karar vereceği öğrenildi.

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        Fenerbahçe 22 Haziran'da topbaşı yapacak. Sarı lacivertliler çalışmalarını 2 Temmuz'dan itibaren Avusturya'da sürdürecek.

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