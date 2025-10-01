Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan Fenerbahçeliler'i kızdıracak açıklama! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan Fenerbahçeliler'i kızdıracak açıklama!

        Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup oldukları Chelsea maçı sonrası yine gündem yaratan açıklamalar yaptı. Karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen Kerem Aktürkoğlu sorusuna, "Kerem'i unutun" diye yanıt veren Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli camiayı kızdıracak ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 10:13 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'deki görevine son verildikten sonra ülkesine dönerek Benfica ile sözleşme imzalayan Jose Mourinho, ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

        2

        Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye deplasmanda 1-0 mağlup olurken, teknik direktör Mourinho, mücadele sonrası Fenerbahçeliler'i kızdıracak sözler sarf etti.

        3

        "KEREM AKTÜRKOĞLU'NU UNUTUN"

        Portekizli teknik adam, "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor mu?" şeklindeki soruya, "Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun." şeklinde yanıt verdi.

        4

        Benfica'ya imza atma sürecini de anlatan Mou, "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayattım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı" dedi.

        5

        FENERBAHÇELİLER'İ KIZDIRACAK AÇIKLAMA!

        Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Benfica'ya imza attıktan sonra kendisini kutladığını da belirten deneyimli teknik adam, "Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi." açıklamasını yaptı.

        6

        "MEYDAN OKUMAYI SEVDİĞİM İÇİN BURADAYIM"

        Son olarak, "Şampiyonluk kazanmaya devam etmek için isteğiniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Daha da büyük. Chelsea'ye geldiğimde kimse benden bir şey beklemiyordu. Kariyerim öyle bir noktaya ulaştı ki, sanki işleri halletmek için sihir kullandığımı düşünüyorlar. Şampiyonluklar kazandıktan sonra Manchester United'dan ayrıldım, bir finale çıktıktan sonra Tottenham'dan ayrıldım, iki Avrupa finalinden sonra Roma'dan ayrıldım. Benim için asla yeterli değil. Buradaysam, kendime meydan okumayı, her gün en önde olmayı sevdiğim için buradayım. Bir sonraki maçı kazanmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi