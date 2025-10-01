Mourinho'dan Fenerbahçeliler'i kızdıracak açıklama!
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup oldukları Chelsea maçı sonrası yine gündem yaratan açıklamalar yaptı. Karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen Kerem Aktürkoğlu sorusuna, "Kerem'i unutun" diye yanıt veren Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli camiayı kızdıracak ifadeler kullandı.
"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU UNUTUN"
Portekizli teknik adam, "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor mu?" şeklindeki soruya, "Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu getirerek iyi bir iş yaptı, o iyi bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçirmedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve sadece birkaç dakika oynayabildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu. Kerem'i unutun." şeklinde yanıt verdi.
Benfica'ya imza atma sürecini de anlatan Mou, "Fenerbahçe'den sonra evde sakin bir hayattım vardı, Portekiz ve Benfica'yı beklemiyordum. Bu teklifi kabul etmem ailemin yanına geri dönmekle ilgili değildi, çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gitmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı" dedi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Benfica'ya imza attıktan sonra kendisini kutladığını da belirten deneyimli teknik adam, "Florentino Perez bana bir mesaj göndererek, 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi." açıklamasını yaptı.
"MEYDAN OKUMAYI SEVDİĞİM İÇİN BURADAYIM"
Son olarak, "Şampiyonluk kazanmaya devam etmek için isteğiniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Daha da büyük. Chelsea'ye geldiğimde kimse benden bir şey beklemiyordu. Kariyerim öyle bir noktaya ulaştı ki, sanki işleri halletmek için sihir kullandığımı düşünüyorlar. Şampiyonluklar kazandıktan sonra Manchester United'dan ayrıldım, bir finale çıktıktan sonra Tottenham'dan ayrıldım, iki Avrupa finalinden sonra Roma'dan ayrıldım. Benim için asla yeterli değil. Buradaysam, kendime meydan okumayı, her gün en önde olmayı sevdiğim için buradayım. Bir sonraki maçı kazanmak için can atıyorum." ifadelerini kullandı.