Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mourinho ile Morais bu sefer rakip oluyor - Futbol Haberleri

        Mourinho ile Morais bu sefer rakip oluyor

        Bodrum FK'nın teknik direktörü Jose Morais, yıllarca beraber çalıştığı Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho'ya rakip olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mourinho ile Morais bu sefer rakip oluyor!
        ABONE OL

        Uzun yıllar Avrupa'nın önemli takımlarında Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan teknik direktör Jose Morais, 28 Mart Cuma günü dünyaca ünlü teknik adama rakip olacak.

        İLK KEZ PORTO'DA BİR ARAYA GELDİLER

        Avrupa'nın dev kulüplerinde adeta kader birliği yapan ve büyük başarılara imza atan iki Portekizli ilk defa birbirlerine karşı kazanma mücadelesi verecek. Teknik direktörlük kariyerine Benfica'da genç takımı çalıştırarak başlayan Jose Morais, ilk olarak Porto'da Mourinho ile birlikte görev yaptı.

        Porto'nun başına 23 Ocak 2002'de geçen Mourinho'nun ekibinde Morais asistan olarak çalıştı. Porto, o sezon önce Portekiz'de lig şampiyonluğunu, ardından UEFA Kupası'nı kazandı. O sezon sonu Porto'dan ayrılan Morais, bu kez 2009 yılında Mourinho'nun yardımcısı olarak İtalyan temsilcisi Inter'e geldi. İki teknik adam 2009-2010 sezonunda Inter'le çok büyük başarı elde etti. Inter, o sene Serie A ve İtalya Kupası'nı havaya kaldırırken, Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşıp 38 yıl sonra Mourinho liderliğinde Avrupa kupası kazandı.

        REKLAM

        KUPALARA DOYDULAR

        Inter'le tarihi başarılara imza atan ikili ertesi sezon dünya devi Real Madrid'e imza attı. Real Madrid'de 1 kez La Liga şampiyonluğunu kazanan Mourinho ve Morais'in rotası 2013-2014 sezonunda İngiltere oldu. Chelsea'de ikinci dönemini geçiren Mourinho, o sezon Morais'le birlikte Şampiyonlar Ligi yarı finali gördü. Morais o sezonun ardından Jose Mourinho ile yollarını ayırıp teknik direktörlük yapmaya başladı.

        MÜTHİŞ ÇIKIŞ YAKALADI

        Suudi Arabistan'da Eş Şebab takımını çalıştıran 59 yaşındaki Morais, 2016 yılında ise ülkemize gelerek Antalyaspor'un başına geçti. 9 yıl sonra Türkiye'ye dönen Morais, 22'nci hafta sonunda Volkan Demirel'in yerine Bodrum FK'nın başına geçti. Yeşil-beyazlılarla müthiş bir çıkış yakalayan deneyimli teknik adam, 6 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası'nda yenilgi yüzü görmedi. Morais yönetiminde gol dahi yemeyen Bodrum FK, toplamda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Küme düşme hattından çıkıp, kupada da çeyrek finale yükselen Ege temsilcisi bambaşka bir seviyeye geldi.

        MÜTHİŞ ÇIKIŞ YAKALADI

        Jose Morais, daha önce Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamada, "O benim ailemden biri" ifadelerini kullandı. Yıllarca kendisiyle çalıştığını belirten Morais, "Ben Mourinho ile çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok sevdiğim ailemden birisi gibi. Onunla her zaman karşılaşmak ve oynamak gururdur. Ona karşı oynadığınız zaman bir şeyler öğrenirsiniz. Çok büyük bir teknik direktör. Profesyonel olarak bugün buradaysam onun da payı büyük" cümlelerini kullandı.

        BİLETLER EN UCUZ 2500 TL

        Süper Lig'de 28 Mart Cuma günü saat 20.30'da 4 bin 243 kapasiteli Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak Bodrum FK-Fenerbahçe maçının biletleri genel satışa çıktı. Bilet fiyatları VIP 15 bin TL, maraton tribün 5 bin TL, kale arkaları ise 2500'er TL olarak belirlendi. Konuk Fenerbahçe taraftarları takımlarının deplasman tribün yasağı nedeniyle maçı statta izleyemeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Kadın sürücüden kadın sürücüye saldırı!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!