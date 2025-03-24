Mourinho ile Morais bu sefer rakip oluyor!

Uzun yıllar Avrupa'nın önemli takımlarında Jose Mourinho'nun yardımcılığını yapan teknik direktör Jose Morais, 28 Mart Cuma günü dünyaca ünlü teknik adama rakip olacak.

İLK KEZ PORTO'DA BİR ARAYA GELDİLER

Avrupa'nın dev kulüplerinde adeta kader birliği yapan ve büyük başarılara imza atan iki Portekizli ilk defa birbirlerine karşı kazanma mücadelesi verecek. Teknik direktörlük kariyerine Benfica'da genç takımı çalıştırarak başlayan Jose Morais, ilk olarak Porto'da Mourinho ile birlikte görev yaptı.

Porto'nun başına 23 Ocak 2002'de geçen Mourinho'nun ekibinde Morais asistan olarak çalıştı. Porto, o sezon önce Portekiz'de lig şampiyonluğunu, ardından UEFA Kupası'nı kazandı. O sezon sonu Porto'dan ayrılan Morais, bu kez 2009 yılında Mourinho'nun yardımcısı olarak İtalyan temsilcisi Inter'e geldi. İki teknik adam 2009-2010 sezonunda Inter'le çok büyük başarı elde etti. Inter, o sene Serie A ve İtalya Kupası'nı havaya kaldırırken, Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşıp 38 yıl sonra Mourinho liderliğinde Avrupa kupası kazandı.