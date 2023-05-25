Daha önce Portekizli teknik adam, hakkında çıkan Paris Saint-Germain haberlerinin sorulmasına da cevap verdi. Mourinho, "PSG'den bir ilgi var mı? Eğer beni arıyorlarsa, benimle konuşmadıkları için sanırım beni bulamadılar (Gülerek)!" sözlerini kullanmıştı.