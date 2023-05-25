Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

İtalya Seria A ekiplerinden Roma'nın tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho'nun teklif gelmesi halinde PSG'nin başına geçeceği aktarıldı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    İtalya ekiplerinden Roma ile tarih yazmaya devam eden Jose Mourinho için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe, Jose Mourinho'nun teklif gelmesi halinde PSG'nin başına geçmeye hazır olduğunu iddia etti.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    Fransız ekibi, beklenen sportif başarıyı sunamayan Christophe Galtier ile yeni sezonda devam etmek istemiyor.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e elenen, Fransa Kupası son 16 turunda Marsilya'ya elenen PSG'de teknik direktör Christophe Galtier'in koltuğu sallanırken, gündeme gelen ilk isim Roma'yı çalıştıran Portekizli efsane Jose Mourinho oldu.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    Özellikle son dönemde takımın disiplinsiz davranışlarını olduğu düşünen PSG yönetimi yeni hoca arayışlarında otoriterlik kriterini ortaya koydu. Bu nedenle Mourinho'nun ismi öne çıktı.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    Mourinho'nun Tottenham'daki yardımcısı Joao Sacramento'nun da halihazırda PSG teknik heyetinde yer alması bu iddiaları güçlendirdi.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    Mourinho daha önce yaptığı açıklamada PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin büyük bir hayranı olduğunu da söylemişti.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    Daha önce Portekizli teknik adam, hakkında çıkan Paris Saint-Germain haberlerinin sorulmasına da cevap verdi. Mourinho, "PSG'den bir ilgi var mı? Eğer beni arıyorlarsa, benimle konuşmadıkları için sanırım beni bulamadılar (Gülerek)!" sözlerini kullanmıştı.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

    Roma ile Haziran 2024'e dek kontratı bulunan Mourinho daha önce ülkesi Portekiz'in yanı sıra İngiltere, İtalya ve İspanya'da şampiyonluklar kazanırken, iki kez de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!
  • Jose Mourinho, PSG'yi çalıştırmaya hazır!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.